В НАТО прокомментировали ракетный удар Ирана по американским военным базам в Ираке

08.01.2020, 21:04, Разное

По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, его ведомство осуждает ракетные удары Ирана по американским военнослужащим в Ираке. Соответствующая публикация появилась в его аккаунте в Twitter.
Помимо осуждения недавнего нападения иранских сил, чиновник призвал эту страну воздерживаться от дальнейших подобных агрессивных мер. Стоит напомнить, что инцидент был зафиксирован в ночь на 8 января, когда силы Ирана нанесли несколько ударов по американским базам в западных и северных районах Ирана.

По сведениям зарубежного канала Press TV, в результате атаки погибло не менее 80 человек. При этом представители СМИ добавили, что пока не могут проверить данные о числе погибших.



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