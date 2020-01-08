В центре Оттавы произошла стрельба

08.01.2020, 20:58, Новости дня

В результате стрельбы в центральной части Оттавы в Канаде один человек погиб, еще трое получили ранения, информирует телеканал СВС.

По данным телеканала, стрельба произошла в одном из жилых домов. После этого три человека были госпитализированы в тяжелом состоянии, среди них 15-летний подросток. Полиция продолжает поиск стрелявшего, передает ТАСС.

Ранее в штате Висконсин в США водитель открыл стрельбу по детям, которые кинули в его машину снежком.



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Последнее: В результате стрельбы в центральной части Оттавы в Канаде один человек погиб, еще трое получили ранения, информирует телеканал СВС. По данным телеканала, стрельба произошла в одном из жилых домов. После этого три человека были госпитализированы в тяжелом состоянии, среди них 15-летний подросток. Полиция продолжает поиск стрелявшего, передает ТАСС. Ранее в штате Висконсин в США водитель […]

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