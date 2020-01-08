В центре Оттавы произошла стрельба

В результате стрельбы в центральной части Оттавы в Канаде один человек погиб, еще трое получили ранения, информирует телеканал СВС.
По данным телеканала, стрельба произошла в одном из жилых домов. После этого три человека были госпитализированы в тяжелом состоянии, среди них 15-летний подросток. Полиция продолжает поиск стрелявшего, передает ТАСС.
Ранее в штате Висконсин в США водитель открыл стрельбу по детям, которые кинули в его машину снежком.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: В результате стрельбы в центральной части Оттавы в Канаде один человек погиб, еще трое получили ранения, информирует телеканал СВС. По данным телеканала, стрельба произошла в одном из жилых домов. После этого три человека были госпитализированы в тяжелом состоянии, среди них 15-летний подросток. Полиция продолжает поиск стрелявшего, передает ТАСС. Ранее в штате Висконсин в США водитель […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Вышеградская группа поддерживает усилия Зеленского по достижению мира – глава МИД Польши / 3 декабря
- Глав ОГА будут увольнять из-за недостаточно эффективной работы – Гончарук / 4 декабря
- Священник отказался крестить ребенка из-за родимого пятна / 25 ноября
- Автоновости: Суд пожалел водителя-преступника, а не исполнявшего свой долг полицейского / 25 ноября
- Посольство РФ в Армении отреагировало на осквернение памятника Грибоедову / 3 декабря
- Виновник ДТП в Нижнем Новгороде ранее лишался прав за пьяное вождение / 7 декабря
- Избиратели проголосовали за независимость острова Бугенвиль / 11 декабря
- Узбекистан назван «страной года» по версии журнала Economist / 19 декабря