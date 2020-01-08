Мнение: Иранский ответ

Пока не последовало американского ответа, можно подвести промежуточный итог по поводу Иранского ответа на убийство Сулеймани.

1. Иран добился принятия парламентом Ирака официального решения о выводе американских войск.

2. Иран полностью вышел из ядерной сделки и теперь не скован ограничениями на обогащение урана.

3. Нанесен ограниченный демонстративный удар по американским базам в Ираке в рамках операции КСИР "Мученик Сулеймани".

4. Поданы жалобы на действия США и обоснования действий Ирана в международные структуры — генсеку ООН и в СБ ООН.

5. Различные иранские прокси в Ливане, Ираке и Йемене анонсировали дополнительные ответные меры на убийство Сулеймани и Мухандиса.

В целом, существенны первые 2 пункта, так как они серьезно меняют общую ситуацию на Ближнем Востоке и будут иметь длительные последствия выходящие за пределы данного конкретного этапа силовой эскалации.

Ограниченный удар по американским базам показывает, что Иран не мог открыто не ответить (особенно на фоне настроений масс и публичных заявлений политиков), но предпочитает придерживаться линии на ассиметричное достижение основной цели связанной с выдавливанием США из региона, а вопросы конкретной мести, он хочет передоверить своим прокси, которые будут действовать уже за пределами открытого удара, который Иран сопровождает вилкой из угрозы и предложения — ответный удар по Ирану означает большую войну, отказ от ответного удара — деэскалация. Поэтому удар позиционируется как ограниченный и демонстративный, а не как кровавое возмездие, где целью бы являлось убийство большого числа людей.

Отсюда и дуализм иранской государственной и негосударственной риторики — с одной стороны радикальные угрозы уничтожить Дубай, Хайфу и Тель-Авив, а также американские базы в регионе, с другой стороны указания на законность ограниченного ответа с ссылками на 51-ю статью устава ООН и готовность к деэскалации. Вторая часть послания адресована ЕС и демократической партии США, которые используют заявления Тегерана, чтобы давить на администрацию Трампа, указывая на то, что это провокации Трампа довели ситуацию до угрозы войны. В Вашингтоне часть спикеров дем.партии даже на фоне ударов Ирана по американским базам, больше винили в ситуации Трампа, а не Тегеран.

Если Трамп и неоконы решат ударить, то предпринимаемые меры позволят Ирану переложить ответственность на США за начало войны, причем даже в США иранские аргументы найдут понимание. Если США откажутся от удара, то будет создан прецедент, когда прямой удар по американским объектам со стороны другого государства фактически остался без ответа, что позволит Тегерану разыгрывать на Ближнем Востоке пропагандистскую карту "США боятся иранского ответа", попутно уничтожив пропагандистский лозунг, что "Иран боится ударить по США", при этом сохраняется возможность причинять США дальнейший ущерб используя прокси-формирования в различных странах.

В общем, мячик на стороне американцев и там выбор достаточно простой — либо большая война, которая охватит весь регион, либо деэскалация с последующим выводом войск в среднесрочной перспективе, так как положение США в Ираке в любом случае стало весьма неустойчивым как с политической точки зрения, так и с точки зрения безопасности.

Стоит напомнить, что еще несколько дней назад катарские СМИ сообщали, что Вашингтон через катарского эмира передал в Тегеран предложения "ограничиться локальным ударом", который позволит избежать войны.

Поэтому скупым сообщениям о жертвах и разрушениях не стоит удивляться (хотя разброс цифр таков — от 0 по версии Пентагона до 80 200х и 300х по версии про-иранских источников) — если с обеих сторон будет желания оставить ситуацию в рамках "Ограниченного ответа", тему жертв и разрушений не будут слишком сильно педалировать, оставив эти вопросы для рутинной информационно-психологической войны.

Трамп выступит утром по американскому времени, так что ждать осталось недолго.

За развитием событий на Ближнем Востоке можно следить в онлайн-трансляции https://t.me/boris_rozhin (подписывайтесь). За сегодня кол-во подписчиков канала выросло с 24 до почти 32 тыс. Достаточно яркий показатель динамики развития Телеграма на фоне ЖЖ.

Источник: Colonel Cassad

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Председатель комитета Госдумы по науке и образованию Вячеслав Никонов назвал реакцию президента США Дональда Трампа первым случаем в истории, когда США «проглотили» массированный удар по их военной базе. «Заявление Трампа по Ирану. Первый известный мне случай в американской истории: США «проглотили» массированный удар по их военной базе. Трамп не будет отвечать. Или президент уникален. Или […]