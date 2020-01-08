Авиакатастрофа в Иране. Помпео заявил, что США готовы предоставить Украине необходимую помощь

08.01.2020, 20:42, Новости дня

Соединенные Штаты Америки готовы предоставить Украине всю необходимую помощь в связи с авиакатастрофой украинского Boeing 737-800 в Иране. Об этом заявил государственный секретарь США Майк Помпео, сообщается на сайте Госдепа.

«Государственный департамент США выражает свои глубокие соболезнования семьям и друзьям 176 пассажиров и членов экипажа, убитых в результате трагической аварии рейса PS 752 «Международных авиалиний Украины». Соединенные Штаты продолжат внимательно следить за событием и готовы оказать Украине всю возможную помощь. Соединенные Штаты призывают к полному сотрудничеству с любым расследованием причин катастрофы», – заявил Помпео.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. В МИД Украины заявили, что выживших в результате авиакатастрофы нет. Причины катастрофы пока неизвестны. 

На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа, в том числе 11 граждан Украины. МАУ опубликовала полный список пассажиров, погибших в авиакатастрофе в Иране.

Офис генерального прокурора Украины начал расследование авиакатастрофы. Уголовное производство открыли по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей) Уголовного кодекса Украины.

В Организации гражданской авиации Ирана заявили, что не будут передавать американскому концерну Boeing бортовые самописцы – «черные ящики» с разбившегося самолета.

Вечером 8 января из Киева в Иран отправится украинский самолет со специалистами для расследования авиакатастрофы.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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