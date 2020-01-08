Курс евро впервые за два года упал ниже 68 рублей

Евро упал ниже 68 рублей впервые с 11 января 2018 года, а доллар опустился к минимумам мая 2018 года, следует из данных Московской биржи.
Курс евро расчетами «завтра» к вечеру среды снижался на 1,13 рубля – 68,03 рубля (уже опускался до 67,96 рубля), курс доллара – на 0,64 рубля, до 61,19 рубля (опускался до 61,11 рубля), передает РИА «Новости».
Также сообщается, что мартовский фьючерс на нефть марки Brent падает на 3,57% – до 65,83 доллара за баррель.
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