Курс евро впервые за два года упал ниже 68 рублей

08.01.2020, 20:37, Новости дня

Евро упал ниже 68 рублей впервые с 11 января 2018 года, а доллар опустился к минимумам мая 2018 года, следует из данных Московской биржи.

Курс евро расчетами «завтра» к вечеру среды снижался на 1,13 рубля – 68,03 рубля (уже опускался до 67,96 рубля), курс доллара – на 0,64 рубля, до 61,19 рубля (опускался до 61,11 рубля), передает РИА «Новости».

Также сообщается, что мартовский фьючерс на нефть марки Brent падает на 3,57% – до 65,83 доллара за баррель.



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