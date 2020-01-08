Мнение: Теракт?

Крушение украинского Boeing 737 через две минуты после взлета из аэропорта Тегерана, напомнило катастрофу Boeing 737, произошедшую 8 ноября 1983 года, когда самолет разбился через несколько минут после взлета с аэродрома Лубанго в Анголе. Самолет был сбит боевиками UNITA ракетой, выпущенной с земли…

Могло ли и в Иране произойти что-то похожее? Могли ли оппозиционные боевики сбить украинский самолет? Например, из «Организация моджахедов иранского народа»? Иран и Ирак признали эту организацию террористической. А вот Евросоюз и США убрали «Организацию моджахедов иранского народа» из списка террористических. Европа это сделал в 2009 году, а США – в 2012.

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин

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