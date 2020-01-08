Трамп заявил о «больших ракетах», которые есть у США, и подтвердил, что от ракет Ирана никто не пострадал

Президент США Дональд Трамп выступил с заявлением по поводу ракетного удара Ирана по военным базам США в Ираке (Айн-эль-Асад и аэропорту города Эрбиля), который иранские власти нанесли в ночь на 8 января. Он подтвердил, что от него «не пострадал ни один из американцев и ни один их наших солдат», и также не пострадало ни одного иракца. Нанесенный ракетами ущерб, по его словам, был «незначительным».

Удар был нанесен после того, как 3 января в результате американского ракетного удара был убит иранский генерал Касем Сулеймани, глава отряда сил спецопераций Аль-Кудс Корпуса стражей Исламской революции. Руководство Ирана пообещало «отомстить» США за смерть военного, а сразу после ракетного удара иранские государственные телеканалы заявили, что в результате ракетного удара по американским базам в Ираке погибли 80 человек, в том числе граждане США.

Власти США с самого начала потери не подтверждали и сообщали, что большая часть запущенных ракет не долетела до атакованных военных объектов. Однако эксперты в США и других странах опасались, что в условиях обострения отношений между двумя странами президент США может ответить на обстрел и нанести удар по новым целям уже в Иране. А это может привести к полномасштабной войне на Ближнем Востоке.

«Пока я президент США, Иран не будет иметь ядерное оружие», – еще раз подчеркнул Трамп, комментируя ракетный удар Ирана. Но тут же подчеркнул, что против дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке, готов к миру с Ираном и не хотел бы применять ракеты для ударов по этой стране:

«Наши ракеты большие и быстрые. Но то, что они у нас есть, не значит, что мы хотим их использовать, – заметил он. – Я обращаюсь к народу и лидерам Ирана: мы хотим, чтобы у вас было блестящее процветающее будущее. Иран может быть прекрасной страной, но цивилизованный мир должен послать правящему режиму Ирана сигнал: Иран должен прекратить разработку ядерного оружия и прекратить спонсировать терроризм».

«Я собираюсь просить НАТО быть более вовлеченным в процесс урегулирования на Ближнем Востоке, – также заявил Трамп и перечислил тех, к кому он обращается отдельно: – Великобритания, Китай, Германия и Россия должны отказаться от «ядерной сделки» с Ираном и работать над новым соглашением о нераспространении его ядерного оружия».

«Мы независимые, и нефть с Ближнего Востока нам больше не нужна», – также заметил Трамп. Он подтвердил, что «США немедленно введут мощные дополнительные экономические санкции против иранского режима» (не уточнив, какие) и подтвердил, что уже действующие экономические санкции в отношении Ирана «сохранятся до тех пор, пока власти Ирана не изменят своего поведения».

Он отдельно напомнил, что три месяца назад в результате американской спецоперации был убит лидер «Исламского государства»:

«Мы убили Аль-Багдади три месяца назад. Он был монстром. На прошлой неделе мы остановили безжалостного террориста Касема Сулеймани, – провел аналогию президент США. – Он был лично ответственен за нападения на гражданское население, за ранения американских солдат в результате мин на дорогах, за нападение на посольство США в Багдаде. Его руки были по локоть в крови граждан США и Ирака. Сделав это, мы послали сообщение: не стоит угрожать жизни американцев».

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