В Казахстане 2-летняя девочка впала в кому после визита к частному стоматологу

В Казахстане 2-летняя девочка впала в кому после посещения частного стоматолога, рассказал в Facebook рассказал министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов. Ребенок на данный момент находится в крайне тяжелом состоянии.
Инцидент произошел в Нур-Султане. Мать вместе с ребенком обратилась в частную клинику в конце декабря, после проведенных процедур ребенок впал в кому. На данный момент девочка находится в больнице.
По последним данным, девочка на протяжении нескольких недель находится в крайне тяжелом состоянии, ей проводят интенсивную терапию под круглосуточным наблюдением врачей.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: В следующем, 2021 году на шоу Московского автосалона будет предоставлен новый автомобиль премиального сегмента отечественного производства. Однако уже сейчас первые фотографии Aurus Komendant можно найти в Сети. В интернет попали кадры трейлера тестового прототипа машины, известно, что первые серийные экземпляры сойдут с конвейера завода Aurus в Татарстане в первые месяцы следующего, 2021 года. Уже сейчас […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Мнение: Смотрим в будущее с оптимизмом, не откладывая далеко боксерские перчатки / 31 декабря
- Гоген Солнцев: о состоянии жены-старушки, продажных медработниках и неминуемой смерти / 6 декабря
- «Почему вы такие жестокие, злобные?»: Борисова дала смачного пинка злопыхателям / 20 декабря
- Михаил Мильчарек: Иногда я завидую ссыльным / 28 декабря
- В РФ стартовали продажи нового Jaguar F-Type / 23 декабря
- Наука: Ученые подсчитали, сколько лет нужно упражняться для предупреждения сердечной недостаточности / 19 декабря
- Мнение: Ни по газу, ни по Донбассу / 11 декабря
- Ученые: Подъем в 6 утра автоматически запускает процесс обновления клеток в организме человека / 5 декабря