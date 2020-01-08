В Казахстане 2-летняя девочка впала в кому после визита к частному стоматологу

В Казахстане 2-летняя девочка впала в кому после посещения частного стоматолога, рассказал в Facebook рассказал министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов. Ребенок на данный момент находится в крайне тяжелом состоянии.

Инцидент произошел в Нур-Султане. Мать вместе с ребенком обратилась в частную клинику в конце декабря, после проведенных процедур ребенок впал в кому. На данный момент девочка находится в больнице.

По последним данным, девочка на протяжении нескольких недель находится в крайне тяжелом состоянии, ей проводят интенсивную терапию под круглосуточным наблюдением врачей.

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