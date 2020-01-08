Политолог Андрей Кошкин назвал виновного в противостоянии США и Ирана

Политолог Андрей Кошкин прокомментировал накалившиеся отношения США и Ирана. 3 января Вашингтон атаковал, убив в результате атаки иранского генерала Касема Сулеймани. В ответ Тегеран в ночь на 8 января подверг ракетной атаке сразу две базы США в Ираке.
Андрей Кошкин отметил, США просто не могут смириться с тем, что они не единственные в мире отвечают за порядок, что пытаются в последнее время доказать своими странными действиями. Политолог считает, что страна попросту переходит все границы и творит беспредел на Востоке. По мнению Кошкина, однополярный мир, сложившийся после развала СССР, устраивал Америку. Однако теперь ситуация изменилась, и наблюдается подъем «новых центров», которые принимают участие в построении мира.
Руководство Белого дома обеспокоено подобным положением вещей, а потому пытается военным давлением «успокоить» тех, кто им неугоден.
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