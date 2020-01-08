В ООН заявление Трампа по Ирану оценили как шаг к деэскалации

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствует заявление президента США Дональда Трампа, сделанное после ударов Ирана по американским базам в Ираке, сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
«Мы приветствуем любые заявления, демонстрирующие движение от эскалации и прямой конфронтации. Поэтому да», – сказал Дюжаррик в ответ на вопрос о том, приветствует ли генсек ООН заявление Трампа, передает ТАСС.
Ранее с официальным заявление по атакам Ирана выступил Дональд Трамп. Он заявил, что США намерены ввести в отношении Ирана санкции, также он предложил Ирану отказаться от ядерных амбиций и прекратить поддержку терроризма.
Напомним, в среду ночью Иран нанес удары по авиабазе США Айн аль-Асад на западе Ирака, а также по американскому военному объекту в Иракском Курдистане, недалеко от аэропорта Эрбиль.
Ответственность за атаку признал иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР). Лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал удары по американским базам в Ираке пощечиной для США.
Газета ВЗГЛЯД писала о влиянии ударов Ирана на отношения с США.
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