Россияне раскритиковали Глюкозу за воспитание дочерей

На опубликованном в инстаграм-аккаунте звезды фото она вместе с наследницами сидит у бассейна. Все трое повернуты спиной к камера, демонстрируя свои пятые точки.

Примечательно, что 13-летняя Лида обладает почти такими же формами, как и ее мать. Впрочем девушка пошла по ее стопам и тоже начала заниматься йогой.

«Все, что бы мы ни делали, чем бы ни увлекались – реализация очень важна! Но все это не имеет смысла без наших близких. Остановитесь, отложите все дела, обнимите своих родных и встретьте Рождество вместе!» – написала знаменитость.

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Публикация от ГЛЮКОЗА (@glukozamusic) 6 Янв 2020 в 8:46 PST

Разъяренные фолловеры поспешили высказать свое негодование в отношении кадра. Многие стали упрекать Глюкозу в том, что она с детства приучает дочерей к откровенному позированию. «Ужас. Рождество, пишет, встретить, а сама задом к зрителям», – отметил один из пользователей.

Сама исполнительница не стала отвечать на негативные высказывания хейтеров. К слову, Наталья редко вступает в дискуссии с подписчиками, особенно, когда они предполагают возникновение конфликтной ситуации.

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Последнее: На опубликованном в инстаграм-аккаунте звезды фото она вместе с наследницами сидит у бассейна. Все трое повернуты спиной к камера, демонстрируя свои пятые точки. Примечательно, что 13-летняя Лида обладает почти такими же формами, как и ее мать. Впрочем девушка пошла по ее стопам и тоже начала заниматься йогой. «Все, что бы мы ни делали, чем бы […]