Россияне раскритиковали Глюкозу за воспитание дочерей

На опубликованном в инстаграм-аккаунте звезды фото она вместе с наследницами сидит у бассейна. Все трое повернуты спиной к камера, демонстрируя свои пятые точки.
Примечательно, что 13-летняя Лида обладает почти такими же формами, как и ее мать. Впрочем девушка пошла по ее стопам и тоже начала заниматься йогой.
«Все, что бы мы ни делали, чем бы ни увлекались – реализация очень важна! Но все это не имеет смысла без наших близких. Остановитесь, отложите все дела, обнимите своих родных и встретьте Рождество вместе!» – написала знаменитость.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Разъяренные фолловеры поспешили высказать свое негодование в отношении кадра. Многие стали упрекать Глюкозу в том, что она с детства приучает дочерей к откровенному позированию. «Ужас. Рождество, пишет, встретить, а сама задом к зрителям», – отметил один из пользователей.
Сама исполнительница не стала отвечать на негативные высказывания хейтеров. К слову, Наталья редко вступает в дискуссии с подписчиками, особенно, когда они предполагают возникновение конфликтной ситуации.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: На опубликованном в инстаграм-аккаунте звезды фото она вместе с наследницами сидит у бассейна. Все трое повернуты спиной к камера, демонстрируя свои пятые точки. Примечательно, что 13-летняя Лида обладает почти такими же формами, как и ее мать. Впрочем девушка пошла по ее стопам и тоже начала заниматься йогой. «Все, что бы мы ни делали, чем бы […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Мнение: Маркеры / 10 декабря
- Мнение: Украинское еврейство и стокгольмский синдром / 7 декабря
- Что вскрыла стрельба на Лубянке / 22 декабря
- Мнение: Ирак перед голосованием о выводе американских войск / 4 января
- Пожарные тоже сталкиваются с паранормальными явлениями / 23 декабря
- Пелагея и Иван Телегин объявили о расставании / 26 декабря
- Врачи снимали Дане Борисовой наркотическую ломку / 18 декабря
- Наука: Человеческие нейроны прижились в мышином мозге / 29 ноября