Президент Эстонии отказалась от подаренного ей крымского вина

08.01.2020, 20:12, Новости дня

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отказалась принять в качестве подарка на день рождения крымское вино, сообщил сенатор Алексей Пушков.

«Посольство РФ направило главе Эстонии на ее 50-летие шоколад, цветы и бутылку «Крымского». Цветы и шоколад Кальюлайд приняла, а вино вернула. Видно, посчитала тонким троллингом», – написал Пушков в Twitter.

Он также рассказал, как однажды посол одной европейской страны отказался от его предложения «даже пригубить» крымское вино.

Ранее в Крыму призвали политиков США «прекратить множить мифы» о полуострове.

Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.



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