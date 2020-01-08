Президент Эстонии отказалась от подаренного ей крымского вина

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отказалась принять в качестве подарка на день рождения крымское вино, сообщил сенатор Алексей Пушков.
«Посольство РФ направило главе Эстонии на ее 50-летие шоколад, цветы и бутылку «Крымского». Цветы и шоколад Кальюлайд приняла, а вино вернула. Видно, посчитала тонким троллингом», – написал Пушков в Twitter.
Он также рассказал, как однажды посол одной европейской страны отказался от его предложения «даже пригубить» крымское вино.
Ранее в Крыму призвали политиков США «прекратить множить мифы» о полуострове.
Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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