Трамп: США введут новые санкции против Ирана

Иран не получит ядерное оружие, а санкции против этой страны будут продолжать действовать. Об этом сказал президент США Дональд Трамп во время выступления 8 января, трансляцию вело «Радіо Свобода».

«Слишком долго, начиная с 1979 года, мы толерировали дестабилизирующее поведение Ирана на Ближнем Востоке. Но с этим покончено. Иран является ведущим спонсором терроризма, Иран стремится получить ядерное оружие и является угрозой для цивилизованного мира. Мы никогда не позволим этому случиться, не позволим Ирану получить ядерное оружие», – сказал Трамп.

Он сказал, что США «продолжают оценивать, как могут ответить на агрессию Ирана».

«Между тем США введут новые экономические санкции против иранского режима. Эти мощные санкции будут оставаться в силе, пока Иран не изменит свое поведение», – сказал американский президент.

В ночь на 8 января иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил об обстреле американской авиабазы Аль-Асад в Ираке. Операцию, в ходе которой выпущены «десятки ракет», в Иране назвали «Мученик Сулеймани». Позже в Пентагоне проинформировали, что ракетному обстрелу подверглась также военная база в иракском городе Эрбиль.

Действия Ирана были ответом на убийство командира элитного подразделения КСИР «Аль-Кудс» генерал-майора Касема Сулеймани. Он погиб в ночь на 3 января в результате ракетного удара США по международному аэропорту Багдада в Ираке.

Премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди заявил, что Багдад получил официальное устное сообщение от Ирана о предстоящих ракетных ударах по американским военным базам в Ираке.

В Пентагоне заявили, что Сулеймани убили по указанию президента США Дональда Трампа. США считают КСИР террористической организацией, а Сулеймани – причастным к атакам на американское посольство и военные базы США в Ираке. В Иране пригрозили США «суровой местью» за смерть генерала. Советник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Хоссейн Дехган заявил, что Иран готовится нанести удар по американским военным объектам.

Президент США говорил, что «смерть невинных людей была болезненной страстью Сулеймани». «Мы действовали, чтобы остановить войну. Мы не предпринимали действий, чтобы начать войну», – сказал Трамп. Он пригрозил, что если Иран атакует Америку, США нанесут удар по 52 целям в Иране «из совершенно нового, прекрасного вооружения».

7 января госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Сулеймани несет ответственность за убийства многих американцев. По словам госсекретаря, он готовил новые террористические акции.

После атаки на американские военные базы в Ираке иранский Корпус стражей исламской революции пригрозил нанести удар по Дубаю в Объединенных Арабских Эмиратах и по Хайфе в Израиле.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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Последнее: Иран не получит ядерное оружие, а санкции против этой страны будут продолжать действовать. Об этом сказал президент США Дональд Трамп во время выступления 8 января, трансляцию вело «Радіо Свобода». «Слишком долго, начиная с 1979 года, мы толерировали дестабилизирующее поведение Ирана на Ближнем Востоке. Но с этим покончено. Иран является ведущим спонсором терроризма, Иран стремится получить […]