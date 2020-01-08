Эксперты заявили об опасности зарядки гаджетов в общественных местах

Эксперт Лаборатории практического анализа защищенности компании «Инфосистемы Джет» Георгий Старостин пояснил об опасности зарядки мобильных устройств в общественных местах. Специалист отметил, данной ситуацией могут воспользоваться злоумышленники.
По словам Георгия Старостина, в современном мире многие предпочитают использовать зарядку мобильных гаджетов в общественных местах. Вместе с тем подобные методы несут в себе опасность, так как через USB-разъемы злоумышленники могут узнать конфиденциальную информацию или же закачать вредоносное ПО.
Подобное, отметил специалист, могут сделать как производители, с целью сбора данных о пользователях и передачи их рекламодателям, так и злоумышленники. Последние могут скачать фотографии, чтобы впоследствии шантажировать владельца.
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Последнее: Эксперт Лаборатории практического анализа защищенности компании «Инфосистемы Джет» Георгий Старостин пояснил об опасности зарядки мобильных устройств в общественных местах. Специалист отметил, данной ситуацией могут воспользоваться злоумышленники. По словам Георгия Старостина, в современном мире многие предпочитают использовать зарядку мобильных гаджетов в общественных местах. Вместе с тем подобные методы несут в себе опасность, так как через USB-разъемы […]
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