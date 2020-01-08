В Санкт-Петербурге восьмиклассник пропал без вести во время каникул

08.01.2020, 20:04, Разное

В Санкт-Петербурге местная жительниц обратилась в полицию с сообщением о пропаже ребенка. Ее сын, учащийся 8 класса, ушел их дома гулять с друзьями, после чего перестал выходить на связь.
Инцидент произошел 5 января в Калининском районе. Вечером мальчик 2004 года рождения ушел из дома и до сих пор не вернулся. В полиции отметили, что в связи с поступившей информацией ведется проверка.

На данный момент подробности произошедшего, как и местонахождение мальчика, неизвестны.



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