Мнение: Прокси-война и Украина

Не, слава богу. Все-таки это был спектакль, по типу сирийского «удара» Трампа в 2018 году. СNN сообщила, что Иран предупредил американцев об ударе по базам, то есть весь персонал укрылся в бункерах, потерь среди американцев нет. Да и, видимо, среди иракцев тоже — Ирак уже тоже сообщил, что «в результате обстрела иракские граждане не пострадали».

То есть иранские аятоллы хоть и религиозные фанатики, но не самоубийцы — нанесли в итоге не настоящий удар, а пиар-удар, больше для внутреннего употребления, чтобы показать свою крутизну собственным «патриотам».

Но и Трампу теперь тоже придется как-то ответить — он же не может оставить атаку на свою военную базу совсем безнаказанной! Наверно, разбомбит «что-нибудь ненужное», и также постарается сделать это без жертв. В общем, все эти прокси-войны — довольно нелепое (и все равно опасное) зрелище.

Непонятно, каким боком тут украинский (!) Боинг, разбившийся в аэропорту Тегерана. Что-то слишком много в последних мировых событиях Украины, мне кажется. Не к добру это… Хотя есть версия, что взлетающий Боинг пал жертвой трагической случайности — одна из запущенных по американским базам иранских ракет отклонилась в сторону аэропорта и вдарила по гражданскому лайнеру!

Если это так, то это уже второй пассажирский самолет, сбитый «случайной» ракетой — и в обоих случаях есть что-то, связанное с Украиной. А если еще вспомнить армянский Ту, в начале 2000-ных сбитый также ракетой, на этот раз украинской… Это будет уже три пассажирских воздушных лайнера в 21 веке, сбитых ракетами, в историях о которых фигирирует Украина. Удивительное совпадение.

Источник: Размышления вольного социолога

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Последнее: Не, слава богу. Все-таки это был спектакль, по типу сирийского «удара» Трампа в 2018 году. СNN сообщила, что Иран предупредил американцев об ударе по базам, то есть весь персонал укрылся в бункерах, потерь среди американцев нет. Да и, видимо, среди иракцев тоже — Ирак уже тоже сообщил, что «в результате обстрела иракские граждане не пострадали». […]