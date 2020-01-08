В Нигерии освобождены похищенные пиратами российские моряки

Россияне, похищенные пиратами в ночь на 3 января с судна в Нигерии, освобождены. Об этом сообщили в посольстве РФ в Абудже.

В ближайшее время они возвратятся на родину.

🇳🇬🇷🇺ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ РОССИЙСКИХ ГРАЖДАН

Российские граждане, похищенные в ночь с 2 на 3 января с.г. в дельте реки Нигер с судна «Ambika», освобождены. В ближайшее время они возвратятся на родину[email protected]_RF

— Russia in Nigeria (@RusEmbNigeria) January 8, 2020

Накануне сообщалось, что три человека, в числе которых находились два российских моряка, были захвачены в плен нигерийскими пиратами.

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Последнее: Россияне, похищенные пиратами в ночь на 3 января с судна в Нигерии, освобождены. Об этом сообщили в посольстве РФ в Абудже. В ближайшее время они возвратятся на родину. 🇳🇬🇷🇺ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ РОССИЙСКИХ ГРАЖДАН Российские граждане, похищенные в ночь с 2 на 3 января с.г. в дельте реки Нигер с судна «Ambika», освобождены. В ближайшее время они […]