В Нигерии освобождены похищенные пиратами российские моряки

08.01.2020, 19:57, Новости дня

Россияне, похищенные пиратами в ночь на 3 января с судна в Нигерии, освобождены. Об этом сообщили в посольстве РФ в Абудже.

В ближайшее время они возвратятся на родину.

🇳🇬🇷🇺ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ РОССИЙСКИХ ГРАЖДАН

Российские граждане, похищенные в ночь с 2 на 3 января с.г. в дельте реки Нигер с судна «Ambika», освобождены. В ближайшее время они возвратятся на родину[email protected]_RF

— Russia in Nigeria (@RusEmbNigeria) January 8, 2020

Накануне сообщалось, что три человека, в числе которых находились два российских моряка, были захвачены в плен нигерийскими пиратами.



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Последнее: Россияне, похищенные пиратами в ночь на 3 января с судна в Нигерии, освобождены. Об этом сообщили в посольстве РФ в Абудже. В ближайшее время они возвратятся на родину. 🇳🇬🇷🇺ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ РОССИЙСКИХ ГРАЖДАН Российские граждане, похищенные в ночь с 2 на 3 января с.г. в дельте реки Нигер с судна «Ambika», освобождены. В ближайшее время они […]

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