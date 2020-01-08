Трамп объявил о новых санкциях против Ирана

Президент США Дональд Трамп в своем обращении к нации в связи с атаками Ирана на американские военные базы заявил, что США воздержатся от военных действий.
Трамп подчеркнул, что в результате атак никто не пострадал и что ущерб, нанесенный базам, был минимален. По словам президента США, «Иран, похоже, решил отступить, и это хорошо для всего мира».
Он также пообещал, что США введут новые санкции против Ирана, но не уточнил, какие именно.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Россияне, похищенные пиратами в ночь на 3 января с судна в Нигерии, освобождены. Об этом сообщили в посольстве РФ в Абудже. В ближайшее время они возвратятся на родину. 🇳🇬🇷🇺ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ РОССИЙСКИХ ГРАЖДАН Российские граждане, похищенные в ночь с 2 на 3 января с.г. в дельте реки Нигер с судна «Ambika», освобождены. В ближайшее время они […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Мнения: Персональные данные – это новая нефть / 19 декабря
- Глава Казахстана пообещал наказать виновных в крушении самолета / 27 декабря
- Эксперт: Ситуация на Донбассе остается самой острой проблемой европейской безопасности / 7 декабря
- Рада приняла закон об урегулировании добычи янтаря / 19 декабря
- Американца – ветерана АТО суд в Виннице отпустил из-под стражи под домашний арест / 25 декабря
- В американском городе могут позволить играть в снежки после 57-летнего запрета / 25 декабря
- По факту убийства трехлетнего ребенка в Киеве открыто уголовное производство / 1 декабря
- ЛНР решила определить границы в пределах Луганской области / 17 декабря