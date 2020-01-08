Трамп объявил о новых санкциях против Ирана

Президент США Дональд Трамп в своем обращении к нации в связи с атаками Ирана на американские военные базы заявил, что США воздержатся от военных действий.

Трамп подчеркнул, что в результате атак никто не пострадал и что ущерб, нанесенный базам, был минимален. По словам президента США, «Иран, похоже, решил отступить, и это хорошо для всего мира».

Он также пообещал, что США введут новые санкции против Ирана, но не уточнил, какие именно.

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