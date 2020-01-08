Мнение: Свекровь без границ

Если кому из наших полусветских девок я искренне, без издёвки сочувствую, так это Алёне Шишковой и Насте Решетовой.

Отважитесь поставить себя на место каждой из них? Уверяю: вам станет сильно не по себе.



Фото: Соцсети

Начнём с Решетовой, которая сейчас находится в Доминикане. Слово «отдыхает» я не употребила сознательно.

Ну, какой может быть отдых, когда компанию тебе составляет не только твой ребёнок и сожитель, но ещё и мать сожителя, и дочка сожителя от его предыдущих отношений?

Какая самостоятельная, вменяемая женщина будет терпеть на отдыхе неумную, гиперактивную бабку, которая единолично решает, как растить твоего сына, которая тебя презирает, но лезет во все твои дела и называет свою тиранию помощью?!

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Фото: Соцсети

Такое не понравится ни одной уважающей себя женщине.

Однако Решетова себя не уважает, и её так называемый отдых в Доминикане — прямое тому свидетельство.

Теперь — Шишкова.

В Новый год Алёне разрешили поздравить с праздником свою единственную дочь по Скайпу. Ребёнка увезли тусить с новой пассией бывшего сожителя и его неадекватной, на мой взгляд, мамашей.

Почему я считаю Симону Юнусова неадекватной?

Если маленькая девочка сосёт грязный палец бабки на пляже, а бабка запиливает видео действа в Инстаграм, считая его забавным, то лично у меня адекватность этой пожилой женщины вызывает большие сомнения.

Всё, что остаётся Алёне, — это предпринимать жалкие попытки оправдать собственную неспособность быть с дочерью, воспитывать её, отвечать за неё.

Решетову пока не лишили возможности быть рядом с сыном. Однако как только она перестанет кормить младенца грудью, её ждёт та же участь, что и Шишкову.

Настю отселят, а у Тимати появится новая, нерастянутая родами писька.

Ребёнка своего Решетова, как и Шишкова, будет поздравлять с Новым годом и днём рождения по Скайпу. Мальчик будет проводить большую часть своего времени в компании бабушки и братьев и сестёр по отцу, а с мамой видеться только тогда, когда её к нему допустят.

Это ужасно.

Когда личность твоего ребёнка формируют другие люди, а ты болтаешься где-то на задворках его жизни, не имея права голоса, то это очень незавидная участь. Ни одной женщине я такого не пожелаю, а потому и Настю, и Алёну мне чисто по-человечески жаль.

Вот правда.

Хотелось бы надеяться, что хоть у кого-то из них получится отстоять своё право быть человеком, а не безвольной скотиной. И здесь я ставлю на Шишкову. Хотя бы потому, что та нашла в себе мужество что-то промямлить мне в своё оправдание.

Девки, а как у вас складываются отношения со свекровями или с матерями сожителей? Есть ли какие-то границы? Если да, то какие?

Я вас слушаю очень внимательно. Мне, правда, интересно.

Источник: Лена Миро

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Последнее: Если кому из наших полусветских девок я искренне, без издёвки сочувствую, так это Алёне Шишковой и Насте Решетовой. Отважитесь поставить себя на место каждой из них? Уверяю: вам станет сильно не по себе. Фото: Соцсети Начнём с Решетовой, которая сейчас находится в Доминикане. Слово «отдыхает» я не употребила сознательно. Ну, какой может быть отдых, когда […]