Опубликованы спутниковые снимки подвергшейся ракетному удару базы США

Телеканал CNN опубликовал спутниковые снимки, на которых, по предварительным данным, можно увидеть ущерб от иранских ракетных ударов по американской базе в Ираке.

Фотографии были опубликованы в Twitter канала.

CNN has obtained satellite images from Planet Labs, Inc. that appear to show damage from Iranian missile strikes at an air base in Iraq housing US troops https://t.co/6RnCmoTyTq pic.twitter.com/rspLOq7hAM

— CNN International (@cnni) 8 января 2020 г.

Ранее с официальным заявление по атакам Ирана выступил Дональд Трамп.

Напомним, в среду ночью Иран нанес удары по авиабазе США Айн аль-Асад на западе Ирака, а также по американскому военному объекту в Иракском Курдистане, недалеко от аэропорта Эрбиль.

Ответственность за атаку признал иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР). Лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал удары по американским базам в Ираке пощечиной для США.

Газета ВЗГЛЯД писала о влиянии ударов Ирана на отношения с США.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Телеканал CNN опубликовал спутниковые снимки, на которых, по предварительным данным, можно увидеть ущерб от иранских ракетных ударов по американской базе в Ираке. Фотографии были опубликованы в Twitter канала. CNN has obtained satellite images from Planet Labs, Inc. that appear to show damage from Iranian missile strikes at an air base in Iraq housing US troops […]