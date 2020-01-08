Личное: Он требует “dirty talk”

Автор письмо назвала «Что делать с куколдом?».

Смотрите, друзья. Если ваш супруг имеет какие-то подобные вкусы, он — куколд, свингер, сторонник любви втроем или любит жесткий БДСМ, вы ничего не должны с ним делать, поскольку он (она) — отдельная личность. И думать в формате «что с ним делать?» тоже не должны. Это корона Спасателя или Победителя. А вы — Штурман в такие моменты.

Но вы можете и должны что-то делать с собой в этой ситуации. Как минимум, не поддаваться на провокации. С самого начала не поддаваться, тогда грубых предложений к вам вообще может никогда не поступить. Не надо бояться потерять супруга и юлить, это укрепляет его в стремлении добиваться своего. Нужно сказать твердое, спокойное «не хочу» в ответ на любые экстремальные предложения, нарушающие ваши жизненные принципы, особенно если эти ваши принципы — социально приемлемы, а вкусы супруга — совсем нет. Не поддерживайте разговоры об этом, отказывайтесь участвовать в таком даже гипотетически, так вы помешаете проекцировать на вас фантазии и строить планы. Никогда не сливайтесь, пытаясь угодить чужому извращению, а если в голове появляются мысли, что надо уступать и придется уступать, это говорит о вашей большой зависимости, экономической и эмоциональной. Локус контроля надо себе вернуть и границы свои разделить. И ресурсами своими серьезно заняться.

Крайний шаг — предложить развод. Но это можно делать в ответ на регулярные, агрессивные требования, в том случае, если с вашей стороны не было никаких обещаний и косяков. То есть вы должны вести себя в границах и вкладываться в отношения нормально. В этом случае в ответ на агрессивные требования и угрозы, вы можете предложить развод. Не в плане наказания его, а в плане защиты себя.

Чаще всего до развода в таких случаях не доходит, супруг берется за ум. Но вы должны быть готовы развестись, если его тяга к разврату больше, чем желание сохранить семью.

Вот такое поведение дает вам преимущество в поле и влияние, а слив ваш — наоборот. Училка, Штурман, Оправдашка, любые дискуссии и воспитательные беседы тоже ослабляют вашу позицию в поле и укрепляют стремление супруга добиться своего.

dorothyoatmeal

Здравствуйте, Эволюция!

Большее спасибо за ваш блог, помог изменить отношение ко многим вещам.

Мне 31 год, замужем, сыну полгода. Давно живу заграницей, работаю в университете.

У меня замечательный муж, которому я благодарна за всё, что он делает для меня и дочки. Мы познакомились на СЗ, всё закрутилось очень быстро и уже через месяц он купил кольцо, через два мы стали жить вместе, а через полгода поженились. После свадьбы быстро наступила беременность, и родился сын.

После того, как мы стали жить вместе он сказал прямым текстом, что его стандартный секс (“секс, про который можно рассказать друзьям за кружкой пива”) полностью не удовлетворит, и его фетиш – чтобы я спала с другими мужчинами. Меня это шокировало, я сказала, что я точно не буду спать, но нетвердо — я очень хотела замуж за него и я самонадеянно подумала, что это не то, что он имел ввиду и вообще пройдет у него.

(Его фетиш — сексвайф, жена-шлюха. Это не такое редкое явление у мужчин сейчас. Такие мужчины нередко женятся на иностранках, чтобы жена была зависима и не имела связей с семьей, такую проще уговорить стать частью любимого сценария и легче контролировать. Женятся такие мужчины действительно быстро, поскольку их возбуждает именно жена в такой роли, а не просто подружка. И дальше они хотят получить свое, в полной уверенности, что это малость, за которую они щедро оплатят материальным благополучием, моральной и бытовой поддержкой. Однако, даже полигамной женщине совсем невыгодно вступать в такую игру, это лишает ее самоуважения и погружает в постоянную тревогу. Понимаете, почему, друзья? Почему этот сценарий нежизнеспособен даже для полигамной женщины и ее мужа?)

Большинство наших ссор – из-за его требований куколда. Его аргумент: “Я столько для тебя делаю, неужели тебе трудно? Этот тип секса — это единственный острый вид удовольствия в моей жизни”. Он действительно много делает для меня и часто работает в командировках.

Там его особенно накрывает, он требует “dirty talk” (“расскажи мне про твой секс с твоими бывшими”). Путем скандалов мы договорились, что вместо реальных действий я ему 30 минут пишу смс-ками про секс с бывшими в подробностях. Но несильно помогло.

(Автор думает, что аддикцию можно удовлетворить и насытить. Это все равно, что надеяться, что алкоголик может выпить несколько рюмок и остановиться. Нет, он будет пить, пока не уснет в луже. И то же самое касается сексуальных аддикций. Думать, что можно пойти на компромисс, уступив немножко — глупость. Это только дразнить зверя и вызывать еще больше жажды)

Когда я была на девятом месяце беременности его сильно понесло — он писал из командировки, что поскольку я не соглашаюсь на его требования (спать с другими мужчинами), то сразу после родов мне стоит подыскивать себе отдельное жилье и переезжать в город, где я жила до встречи с ним. (На следующий день он извинился, но у меня в голове засело).

(В таких случаях, то есть в случае прямого предложения от него расстаться, надо соглашаться. «Хорошо, если ты так хочешь. Я уеду». Все. Не бойтесь, девушки. Не косячьте сами и не бойтесь, когда вам предлагают уйти в ответ на ваше хорошее поведение. Ваша значимость вырастет после этого, даже если была совсем небольшой, а если была большой, тем более)

Время от времени мне пишут бывшие от скуки “привет-как дела”. Я переписку не скрываю, обычно не отвечаю, но он настаивает, чтобы я развивала диалог и предлагала им секс. И вот месяц после родов один такой написал и предложил встретиться (чтобы не пропал его лишний билет в театр), муж начал езду по мозгам “пиши ему про секс”.

(Вот если муж алкоголик, покупать в дом спиртное, собирать застолья — это провоцировать его. Ни штурманить не надо, ни провоцировать. И здесь тоже. Если у мужа есть такая склонность, никогда не дразните его. Ни слова про бывших, про случайных приставал на улице, ни слова про симпатичных мужиков в кино, не дергайте его, не провоцируйте его спящего зверя. Аддикция — это зверь. Часто женщины сами сводят с ума таких аддиктов, чтобы почувствовать их страсть. Идти до конца боятся, но немного подергать — с удовольствием. Блокируйте бывших и никогда не вовлекайте мужа в обсуждение. Это кстати и самых нормальных мужей касается. У тех тоже может запуститься цепь эротических картин, это может вызвать как нездоровые желания, так и отвращение к вам. То есть кого-то это фрустрирует, кого-то болезненно заводит, но для всех — плохо. Уберите из своей личной жизни третьих лиц, поле любит пары)

Поскольку было очень много давления, скандалов по этому поводу и я была в некотором ауте после рождения сына, я согласилась попробовать один раз (его аргумент – “откуда ты знаешь, что тебе очень не понравиться, ты же не пробовала ни разу”), оставила ему ребенка на ночь и переспала с бывшим. Это было ужасно во всех отношениях.

(И автор не понимает, насколько. Ведь после того как это воплотилось в реальности, муж получил самое сильное подкрепление, какое только можно вообразить. Не совершайте таких ошибок, женщины. Веди себя, автор, иначе, муж уже успокоился бы или его накрывало бы изредка)

Более того, проблему не решило, а стало хуже – он был в бешенстве, что я ему мало описывала и слала смс-ок из той ночи, правда, потом говорил, что он испытал самый яркий оргазм в жизни и вообще это был один из самых счастливых дней его жизни, очень благодарил меня. Но я для себя решила, что больше я это не повторю, даже если он будет говорить про развод. Я ему про это сказала, он сказал “Твои варианты решения проблемы? Только не говори, что надо переключиться, это ты рациональная, я не могу и не хочу перестать фантазировать”. Так не о чем и не договорились, раз в два месяца гранзиозный скандал на эту тему.

(Два раза в месяц — это и есть цикл куколда примерно. Наверняка в месяце много дней, когда он ничего подобного не хочет. И обычно в такие дни мужья рады, что жена отказывается от их сценария. Но пару раз в месяц накрывает. Некоторых чаще, некоторых реже. Можно свести этот цикл до раза в полгода. С этим уже можно жить. Отвечать надо нет, а потом говорить, что вы любите только его и другие мужчины вам физически неприятны. Опишите, что вам противны другие, что вы слишком цените себя и уважаете его, чтобы делать это. Не говорите много. Повторили пару фраз и молчите. Он побесится и успокоится. Не запускайте ситуацию как автор)

Он по-прежнему из командировок пишет “Где мой dirty talk, повтори еще подробности той ночи, ты мне обещала 25 минут переписки каждую ночь, когда я не дома” (я действительно обещала). Я стискиваю зубы, пишу всё по 25 кругу с нулевым энтузиазмом, ничего нового придумать не могу. Время от времени он взрывается и начинаются скандалы «Я эгоистично не удовлетворяю его сексуальные нужды».

(Все эти рассказы заводят его, выращивают его тягу и заставляют мечтать о воплощении. Не делайте так, девушки. Никаких фантазий не должно быть из разряда «просто поговорить, а в жизни ни за что». Понимаете, почему, друзья? Это про поле вопрос. Те, кто думают, что можно «просто поговорить», ничего не знают про поле)

Как реагировать на эти скандалы и претензии? Полностью прекратить разговоры на эту тему? С другой стороны, я обещала эти «разговоры», но даются мне они с большим трудом.

(Забрать обратно свое обещание и отказаться. Лучше было бы не давать, но теперь надо забрать. Быть готовой, что он оскорбится за нарушенный договор и предложит развод. Идти до конца. Если он сам повернет от развода, а вы ему не уступите, может начаться другая жизнь. Если вы будете сливаться дальше, жизнь будет все хуже. Мужа вы так не сохраните. Он просто утратит к вам остатки уважения, будет беситься от недостатка своего контроля, а со временем начнет презирать вас так же, как наркоманы ненавидят наркотик, убивающий их. «Дерьмом» они наркотики называют. Люди не любят тех, кто провоцирует их слабости и пороки)

Я пытаюсь опираться на себя: весь дом на мне, занимаюсь ребенком, в декрете учусь — параллельно повышаю квалификацию, с его родителями прекрасные отношения, в форму после беременности пришла – спортштанга четыре раза в неделю.

За исключением скандалов на тему куколда, всё лучше, чем я могла себе представить – он говорит, что любит, планы на много лет вперед, много времени проводим вместе, только что купили дом на двоих, разговоры про второго ребенка.

(Никакого второго ребенка быть не может, пока вы не решите эту проблему и муж не откажется от своих сценариев с вашим участием. Вы вовлекаете себя в непроходимую зависимость. Дом — ладно, будете его делить после развода, если что. Подумайте о своих ресурсах, вам нужно больше независимости, чтобы у мужа было меньше рычагов. Ощущение власти его развращает)

Источник: Эволюция

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