Трамп заявил о наличии у США «больших и смертоносных» ракет

08.01.2020, 19:37, Новости дня

Президент США Дональд Трамп в заявлении по атаке Ирана на американские базы в Ираке сообщил, что у США есть «большие, мощные и смертоносные» ракеты и подтвердил, что ведется разработка гиперзвуковых ракет.

«Наши ракеты большие, мощные, точные, смертоносные и быстрые. Строится множество гиперзвуковых ракет. Но тот факт, что у нас есть такие замечательные вооружения, не значит, что мы должны их использовать», – сообщил Трамп, передает РИА «Новости».

Напомним, в среду ночью Иран нанес удары по авиабазе США Айн аль-Асад на западе Ирака, а также по американскому военному объекту в Иракском Курдистане, недалеко от аэропорта Эрбиль.

Ответственность за атаку признал иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР). Лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал удары по американским базам в Ираке пощечиной для США.

Газета ВЗГЛЯД писала о влиянии ударов Ирана на отношения с США.



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Последнее: Президент США Дональд Трамп в заявлении по атаке Ирана на американские базы в Ираке сообщил, что у США есть «большие, мощные и смертоносные» ракеты и подтвердил, что ведется разработка гиперзвуковых ракет. «Наши ракеты большие, мощные, точные, смертоносные и быстрые. Строится множество гиперзвуковых ракет. Но тот факт, что у нас есть такие замечательные вооружения, не значит, […]

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