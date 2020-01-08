Трамп заявил о наличии у США «больших и смертоносных» ракет

Президент США Дональд Трамп в заявлении по атаке Ирана на американские базы в Ираке сообщил, что у США есть «большие, мощные и смертоносные» ракеты и подтвердил, что ведется разработка гиперзвуковых ракет.
«Наши ракеты большие, мощные, точные, смертоносные и быстрые. Строится множество гиперзвуковых ракет. Но тот факт, что у нас есть такие замечательные вооружения, не значит, что мы должны их использовать», – сообщил Трамп, передает РИА «Новости».
Напомним, в среду ночью Иран нанес удары по авиабазе США Айн аль-Асад на западе Ирака, а также по американскому военному объекту в Иракском Курдистане, недалеко от аэропорта Эрбиль.
Ответственность за атаку признал иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР). Лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал удары по американским базам в Ираке пощечиной для США.
Газета ВЗГЛЯД писала о влиянии ударов Ирана на отношения с США.
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Последнее: Президент США Дональд Трамп в заявлении по атаке Ирана на американские базы в Ираке сообщил, что у США есть «большие, мощные и смертоносные» ракеты и подтвердил, что ведется разработка гиперзвуковых ракет. «Наши ракеты большие, мощные, точные, смертоносные и быстрые. Строится множество гиперзвуковых ракет. Но тот факт, что у нас есть такие замечательные вооружения, не значит, […]
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