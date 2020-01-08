Двое украинских военных получили ранения на Донбассе

8 января на Донбассе в результате обстрелов боевиков пострадало двое украинских военных. Об этом проинформировал пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

С начала суток боевики два раза нарушили режим прекращения огня.

«Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем. В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» враг дважды открывал огонь вблизи населенного пункта Хутор Вольный с общим расходом 42 мины калибра 120 мм», – добавили в штабе.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров «Нормандской четверки» – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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Последнее: 8 января на Донбассе в результате обстрелов боевиков пострадало двое украинских военных. Об этом проинформировал пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook. С начала суток боевики два раза нарушили режим прекращения огня. «Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем. В районе ответственности оперативно-тактической группировки […]