Во время атак на базы США в Ираке ни один военнослужащий не пострадал – Трамп

Во время атак Ирана на авиабазы США в Ираке американские военные не пострадали. Об этом 8 января во время выступления сказал американский президент Дональд Трамп, трансляцию вело «Радіо Свобода».

«Ни один американец не пострадал в результате нападения со стороны иранского режима прошлой ночью. Нет погибших, все наши солдаты в безопасности, а наши базы получили минимальный ущерб… Не погибли ни американцы, ни иракцы. Это стало возможным благодаря тому, что мы прибегли к неоходимым мерам безопасности. Нам также помогла система раннего оповещения, которая прекрасно сработала», – сказал Трамп.

В ночь на 8 января иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил об обстреле американской авиабазы Аль-Асад в Ираке. Операцию, в ходе которой выпущены «десятки ракет», в Иране назвали «Мученик Сулеймани». Позже в Пентагоне проинформировали, что ракетному обстрелу подверглась также военная база в иракском городе Эрбиль.

Действия Ирана были ответом на убийство командира элитного подразделения КСИР «Аль-Кудс» генерал-майора Касема Сулеймани. Он погиб в ночь на 3 января в результате ракетного удара США по международному аэропорту Багдада в Ираке.

Премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди заявил, что Багдад получил официальное устное сообщение от Ирана о предстоящих ракетных ударах по американским военным базам в Ираке.

В Пентагоне заявили, что Сулеймани убили по указанию президента США Дональда Трампа. США считают КСИР террористической организацией, а Сулеймани – причастным к атакам на американское посольство и военные базы США в Ираке. В Иране пригрозили США «суровой местью» за смерть генерала. Советник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Хоссейн Дехган заявил, что Иран готовится нанести удар по американским военным объектам.

Президент США говорил, что «смерть невинных людей была болезненной страстью Сулеймани». «Мы действовали, чтобы остановить войну. Мы не предпринимали действий, чтобы начать войну», – сказал Трамп. Он пригрозил, что если Иран атакует Америку, США нанесут удар по 52 целям в Иране «из совершенно нового, прекрасного вооружения».

7 января госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Сулеймани несет ответственность за убийства многих американцев. По словам госсекретаря, он готовил новые террористические акции.

После атаки на американские военные базы в Ираке иранский Корпус стражей исламской революции пригрозил нанести удар по Дубаю в Объединенных Арабских Эмиратах и по Хайфе в Израиле.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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