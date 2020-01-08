В Кемеровской области во дворе жилого дома нашли тело новорожденной девочки

В Новокузнецке в Кемеровской области местные жители обнаружили во дворе одного из жилых домов тело новорожденной девочки. Оно было передано на экспертизу для установления точной причины гибели.

Инцидент произошел накануне, на данный момент работники полиции устанавливают подробности произошедшего. Опрашиваются жильцы окрестных домов, ведутся поиски матери погибшего малыша.

На данный момент проводятся оперативно-розыскные мероприятия, отметили правоохранители. Точная причина гибели ребенка станет известна позже.

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