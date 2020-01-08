Риналь Мухаметов рассказал о работе над фильмом «Вторжение»

Российский актер Риналь Мухаметов, исполнивший одну из главных ролей в картине режиссера Федора Бондарчука «Вторжение» поделился своими впечатлениями от работы над ней. В Instagram он отметил, что очень рад быть частью команды, создавшей данный фильм.

«В очередной раз убеждаюсь, что я очень рад и горд быть частью этой замечательной команды», — написал актер в Instagram. Также он подчеркнул, что пользователи продолжают оставлять отзывы и комментарии касательно нового фильма. Они разные и от этого артисту вдвойне приятно, ведь картина вызывает у публики столько эмоций.

Фильм «Вторжение» стал продолжением картины Бондарчука «Притяжение», которая вышла на экраны в 2017 году. Действие разворачивается спустя три года после событий первого фильма.

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