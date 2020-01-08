В Благовещенске в заброшенном доме найден труп женщины

08.01.2020, 19:21, Разное

В одном из районов Благовещенска в заброшенном жилом здании несколько часов назад был найден труп женщины. Об этом заявили представители городского отдела полиции.
По их словам, утром 8 января к ним в участок поступило сообщение о найденном женском теле. Чуть позже стало известно, что погибшей является 32-летняя местная жительница. На месте инцидента работали правоохранители, выясняющие причины летального исхода.

Через некоторое время все материалы дела передадут в Амурское следственное управление СК РФ. Уточняется, что смерть женщины носила криминальный характер.



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