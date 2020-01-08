Украинский самолет со 167 пассажирами на борту разбился под Тегераном

Вылетевший из аэропорта Тегерана самолет «Международных Авиалиний Украины» со 167 пассажирами и 9 членами экипажа на борту разбился из-за «технических неполадок», сообщают иранские агентства Fars, Tasnim и ISNA. По словам главы иранских экстренных служб Пир-Хусейна Куливанда, спасти людей не удалось из-за сильного огня.

Пресс-секретарь аэропорта уточнил, что самолет, летевший в Киев, упал между аэропортом (на юго-западе от Тегерана) и близлежащим городом Паранд в 30 км от него. В киевском аэропорту Борисполь сообщили, что у них нет информации о возможном крушении украинского лайнера. Были ли на борту россияне, пока неизвестно.

Речь идет о Boeing 737-800 с номером UR-PSR: согласно данным трекингового ресурса Flightradar24, в последний раз судно передавало данные о своем местонахождение на окраине Паранда. Оно вылетело в 05:42 мск и перестало выходить на связь спустя две минуты — в 05:44. За несколько часов до этого Иран со своей территории совершил ракетный обстрел двух американских баз в Ираке.

Пользователи соцсетей опубликовали кадры падения самолета, однако подтверждения достоверности кадров нет. Фотографии с места крушения также привело иранское Общество Красного полумесяца.

Источник: Новая газета

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