Мнение: Последствия иранского удара

Спутниковые фотографии последствий ударов иранских баллистических ракет по авиабазе США Айн-аль-Асад.

Деятелям вещавшим про то, что Иран боялся попасть по американским объектам еще один привет.

Источник: Colonel Cassad

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