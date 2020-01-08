Мнение: Последствия иранского удара

Спутниковые фотографии последствий ударов иранских баллистических ракет по авиабазе США Айн-аль-Асад.
Деятелям вещавшим про то, что Иран боялся попасть по американским объектам еще один привет.
Источник: Colonel Cassad
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: В Казахстане 2-летняя девочка впала в кому после посещения частного стоматолога, рассказал в Facebook рассказал министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов. Ребенок на данный момент находится в крайне тяжелом состоянии. Инцидент произошел в Нур-Султане. Мать вместе с ребенком обратилась в частную клинику в конце декабря, после проведенных процедур ребенок впал в кому. На данный момент девочка […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Беларусь внезапно отказалась от российской нефти: что решил Лукашенко / 31 декабря
- Беременная жена Джигана подхватила вирус накануне родов / 11 декабря
- Наука: Йеллоустоун расскажет, как найти жизнь на Марсе / 3 января
- Наука: Гены стройбата / 2 декабря
- Майданные иллюзии лучше пока отложить / 5 декабря
- В Венгрии родился ребенок с седыми волосами / 27 декабря
- Мнение: Гиперзвуковой комплекс «Авангард» заступил на боевое дежурство / 27 декабря
- «Стать пушечным мясом»: Киев в восторге от опасной идеи НАТО / 2 декабря