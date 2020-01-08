Успешное сотрудничество: Путин и Эрдоган запустили «Турецкий поток»

Президенты России и Турции – Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган – запустили газопровод «Турецкий поток». Официальная церемония открытия состоялась в Стамбуле. В мероприятии также приняли участие лидер Сербии Александр Вучич и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов, сообщает телеканал «360».
Во время выступления Владимир Путин подчеркнул, что запуск «Турецкого потока» является важным событием не только для России и Турции, но и для государств Южной Европы. По словам президента, открытие газопровода свидетельствует о том, что российско-турецкое стратегическое партнерство является успешным и «дает осязаемые результаты», передает РИА Новости.
Напомним, международный проект «Турецкий поток» состоит из двух ниток. Первая отвечает за поставку газа из России жителям Турции, а вторая – за снабжение стран Южной и Юго-Восточной Европы.
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