Трамп объявил о дальнейших действиях против Ирана

Президент США Дональд Трамп сообщил о возможном отступлении Ирана, отметив, что это хорошо для всего мира.
Об этом информирует РИА «Новости».
Напомним, в среду ночью Иран нанес удары по авиабазе США Айн аль-Асад на западе Ирака, а также по американскому военному объекту в Иракском Курдистане, недалеко от аэропорта Эрбиль.
Ответственность за атаку признал иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР). Лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал удары по американским базам в Ираке пощечиной для США.
Газета ВЗГЛЯД писала о влиянии ударов Ирана на отношения с США.
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