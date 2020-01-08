Трамп объявил о дальнейших действиях против Ирана

Президент США Дональд Трамп сообщил о возможном отступлении Ирана, отметив, что это хорошо для всего мира.

Об этом информирует РИА «Новости».

Напомним, в среду ночью Иран нанес удары по авиабазе США Айн аль-Асад на западе Ирака, а также по американскому военному объекту в Иракском Курдистане, недалеко от аэропорта Эрбиль.

Ответственность за атаку признал иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР). Лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал удары по американским базам в Ираке пощечиной для США.

Газета ВЗГЛЯД писала о влиянии ударов Ирана на отношения с США.

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