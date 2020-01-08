Актриса Юлия Зимина: «В ЗАГСе я буду хохотать»

Отечественная актриса театра и кино Юлия Зимина, запомнившаяся многим зрителям по роли в сериале «Кармелита», в одном из недавних интервью призналась, что не мечтает о замужестве, но не против познакомиться с «настоящим мужчиной». По словам артистки, церемония в ЗАГСе для неё схожа со спектаклем, поэтому не исключает, что во время неё не хранила бы серьёзность, а хохотала.

Юлия Зимина к 38 годам построила достаточно успешную карьеру и востребована в профессиональном плане, а вот о личной жизни предпочитает умалчивать. На сегодняшний день артистка сама воспитывает родившуюся в 2015 году дочь Симону и на всех торжественных мероприятиях появляется в одиночестве. Ранее у Зиминой были отношения с коллегами Владимиром Череповским и Максимом Щёголевым, но до ЗАГСА ни с одним из избранников актриса так и не дошла. Недавно она призналась, что о браке и семейном счастье не мечтала с детства, считая церемонию бракосочетания вызывающей смех.



При этом Юлия Зимина всегда хотела стать самостоятельной и не зависеть от мужа. Однако, если встретит достойного мужчину, отвечающего всем требованиям, искренне любящего не только её, но и маленькую Симону, то готова задуматься о серьёзных отношениях. Главными качествами избранника Зимина называет не привлекательность, а надёжность, чувство юмора, умение проявлять терпение, заботу и внимание.

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