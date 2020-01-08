В Москве неизвестные ограбили и изрезали мужчину

08.01.2020, 19:04, Разное

в Москве жительница и трое мужчин напали на приезжего, ограбили его, а затем изрезали, сообщают правоохранители. Пострадавший был доставлен в больницу с ножевым ранением в области живота, личности подозреваемых удалось установить.
В центре Москвы задержаны жительница и двое мужчин в возрасте от 27 до 48 лет, подозреваемые в разбойном нападении. Инцидент произошел на Комсомольской площади. Там 45-летний житель получил ранение в живот, а затем рассказал правоохранителям, что неизвестные ограбили его, забрав мобильный телефон и наручные часы.

Как рассказали в ГУ МВД РФ по региону, подозреваемых удалось задержать, все они являются приезжими из ближнего зарубежья. Все награбленное злоумышленники успели продать, а деньги — потратить.



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