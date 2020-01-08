В Иране объявили, что сами расшифруют «черные ящики» с упавшего самолета, Украина будет в этом участвовать

Иран не отдаст «черные ящики» разбившегося в Тегеране украинского «Боинга-737» компании-производителю лайнера или властям США и будет расшифровывать их самостоятельно. Об этом 8 января заявил глава Управления гражданской авиации Ирана Али Абедзаде, это же подтвердил глава департамента реагирования на чрезвычайные события Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резаифар.

Украинские следователи, по словам чиновников, смогут наблюдать за ходом проверки.

Абедзаде пояснил, что решение принято в соответствии с правилами Международной организации гражданской авиации (ИКАО): по нему бортовые самописцы должны быть изучены в стране, где произошла катастрофа.

«Черные ящики» у нас, и действующие законы устанавливают правила, где и как их нужно расшифровывать. Прямо говорится, что эта работа проводится уполномоченной государственной лабораторией. Это будет сделано в Иране», – подтвердил это решение Резаифар, которого цитирует иранское агентство ISNA.

Утром 8 января украинский «Боинг» компании МАУ разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. Все находившиеся на борту – 167 пассажиров и 9 членов экипажа – погибли, среди них были граждане семи стран: Ирана, Канады, Украины, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

Все украинские авиакомпании после катастрофы самолета получили распоряжение правительства прекратить полеты в воздушном пространстве Ирана. Украина заявила, что направит в Иран минимум две группы следователей.

Президент авиакомпании МАУ Евгений Дыхне заявил, что разбившееся «судно было исправно» и было практически новым: МАУ получила его с завода в США в 2016 году. «Мы гарантируем исправность наших самолетов и высокую квалификацию наших экипажей», – подчеркнул он.

Посольство Украины в Иране выпустило сообщение, в котором говорилось, что теракт не рассматривается в качестве возможной версии крушения самолета, однако затем сообщение удалили. За несколько часов до катастрофы лайнера Иран нанес несколько ракетных ударов по двум военным базам США в Ираке, но связи между катастрофой и ракетными ударами пока не установлено.

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