Люка Бессона оштрафовали за увольнение помощницы

Суд города Бобинье – одного из парижских пригородов – приговорил французского кинорежиссера Люка Бессона к штрафу в 10 тыс. евро за увольнение помощницы, находившейся на больничном, информирует телеканал BFMTV.

Поводом для служебных разбирательств стала жалоба ассистентки дирекции. Сообщается, что в 2017 году она дважды подавала заявление на отпуск, но режиссер его отклонял. В итоге женщина решила уйти на больничный, передает РИА «Новости».

После этого, в январе 2018 года помощница Бессона была уволена за «серьезный проступок» по причине приостановления работы. Режиссер счел такое поведение мошенничеством.

В итоге Бессона судили за «дискриминацию по состоянию здоровья». Также была оштрафована на 20 тыс. евро и компания Бессона EuropaCorp.

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