Наука: Стволовые клетки помогут восстановить череп и лицо человека после травмы

Стволовые клетки, участвующие в формировании черепа и лицевых костей, были обнаружены командой учёных из медицинского центра при Рочестерском университете.

Первоначальная цель исследователей заключалась в поиске способов лечения краниосиностоза при помощи стволовых клеток. Данное заболевание – одна из наиболее распространённых черепно-лицевых деформаций. Как правило, оно проявляется ещё во младенчестве и часто приводит к задержкам в развитии и повышенному внутричерепному давлению, опасному для жизни.

Из-за различных ограничений реконструкция обширных костных дефектов черепа до сих пор остаётся очень сложной задачей для хирургов. Поэтому возникает необходимость в альтернативных способах хирургического восстановления.

Команда, руководимая Вэем Су (Wei Hsu), кажется, нашла возможность помочь людям с травмами и врождёнными дефектами. Учёные провели годы в лаборатории, изучая функции гена Axin2 и мутации, вызывающие краниосиностоз у мышей.

Учёные сосредоточились на исследовании деятельности клеток, в которых активен ген Axin2, и на их роли в формировании и регенерации костной ткани. Как оказалось, стволовые клетки, позволяющие реконструировать кости, можно выделить из клеток, с высокой активностью гена Axin2 (примерно 1% от общего количества стволовых клеток). Эти клетки расположены на средней линии черепа.

Затем учёные провели лабораторные тесты, используемые для выявления скелетных стволовых клеток, которые также могут быть полезны для лечения заболеваний, вызванных аномалиями работы стволовых клеток.

Эти стволовые клетки могут быть использованы для разработки новых альтернативных методов реконструкционных операций по замене деформированных из-за болезни, травмы или рака черепно-лицевых костей. Кроме того, исследователи уверены, что в один прекрасный день подобные технологии позволят не искать доноров лицевых костей для так называемых пересадок лица.

Научная работа группы Вэя была опубликована в журнале Nature Communications.

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