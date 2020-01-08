В Санкт-Петербурге мужчина надругался над 16-летней дочерью

08.01.2020, 18:30, Разное

В Санкт-Петербурге 16-летняя школьница обратилась в полицию и сообщила, что над ней надругался собственный отец. Местный житель был задержан работниками полиции, ведется расследование.
Инцидент, по словам пострадавшей, произошел 4 января текущего года. Мужчину задержали, по факту происшествия было открыто уголовное дело, ведется проверка.

В полиции отметили, что подробности расследования станут известны позже. Пока удалось установить, что в 2010 году житель был приговорен к 4 годам лишения свободы за нарушение правил дорожного движения и управления автомобилем.



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Последнее: В Санкт-Петербурге 16-летняя школьница обратилась в полицию и сообщила, что над ней надругался собственный отец. Местный житель был задержан работниками полиции, ведется расследование. Инцидент, по словам пострадавшей, произошел 4 января текущего года. Мужчину задержали, по факту происшествия было открыто уголовное дело, ведется проверка. В полиции отметили, что подробности расследования станут известны позже. Пока удалось установить, […]

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