СМИ сообщили о перехвате разведкой США информации об ударах Ирана

08.01.2020, 18:26, Новости дня

Разведка США заранее перехватила информацию об ударах по двум американским базам и предупредила свои войска, информирует телеканал Fox News.

«Разведка перехватила переговоры в Иране и в Ираке, предупредила американские силы, что надо ждать удара примерно в 17.30 по североамериканскому восточному времени (01.30 мск)», – передает сообщение телеканала РИА «Новости».

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала удары Ирана по американским базам свидетельством эскалации конфликта.

Напомним, в среду ночью Иран нанес удары по авиабазе США Айн аль-Асад на западе Ирака, а также по американскому военному объекту в Иракском Курдистане, недалеко от аэропорта Эрбиль.

Ответственность за атаку признал иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР). Лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал удары по американским базам в Ираке пощечиной для США.

Газета ВЗГЛЯД писала о влиянии ударов Ирана на отношения с США.



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Последнее: Разведка США заранее перехватила информацию об ударах по двум американским базам и предупредила свои войска, информирует телеканал Fox News. «Разведка перехватила переговоры в Иране и в Ираке, предупредила американские силы, что надо ждать удара примерно в 17.30 по североамериканскому восточному времени (01.30 мск)», – передает сообщение телеканала РИА «Новости». Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова […]

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