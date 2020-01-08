Росстандарт рассказал об изменении правил поверки счетчиков

08.01.2020, 18:21, Разное

Глава Росстандарта Алексей Абрамов пояснил об изменениях касательно регистрации данных счетчиков. Теперь единственным юридически значимым результатом поверки бытовых счетчиков и других средств измерения станет запись в реестре.
В закон «Об обеспечении единства измерений» были внесены изменения, отметил Абрамов. Согласно им, работник соответствующей службы в течение суток после проверки счетчика должен внести данные в единую систему ФГИС «Аршин», она является реестром открытого типа. С помощью данной системы владелец счетчика имеет возможность лично вносить информацию о заводском номере и получать доступ к результатам осмотра. Там же можно узнать дату очередной проверки прибора.

Предполагается, что изменение правил поверки позволит уменьшить риск мошенничества. Новые правила начнут действовать в сентябре текущего года.



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Последнее: Глава Росстандарта Алексей Абрамов пояснил об изменениях касательно регистрации данных счетчиков. Теперь единственным юридически значимым результатом поверки бытовых счетчиков и других средств измерения станет запись в реестре. В закон «Об обеспечении единства измерений» были внесены изменения, отметил Абрамов. Согласно им, работник соответствующей службы в течение суток после проверки счетчика должен внести данные в единую систему […]

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