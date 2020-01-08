Похищенные пиратами в Нигерии россияне освобождены

08.01.2020, 18:19, Новости дня

Российское посольство в Нигерии сообщило, что двое российских моряков ранее похищенных пиратами с судна Ambika, освобождены.

«Российские граждане, похищенные в ночь с 2 на 3 января сего года в дельте реки Нигер с судна Ambika, освобождены. В ближайшее время они возвратятся на родину» – сказано в сообщении посольства в Twitter.

Напомним, пираты напали на нефтяной земснаряд Ambika и взяли в заложники трех членов экипажа. После этого на судно направили шесть членов спасательной группы для «устранения угрозы», однако между пиратами и спасателями началась перестрелка.



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Последнее: Российское посольство в Нигерии сообщило, что двое российских моряков ранее похищенных пиратами с судна Ambika, освобождены. «Российские граждане, похищенные в ночь с 2 на 3 января сего года в дельте реки Нигер с судна Ambika, освобождены. В ближайшее время они возвратятся на родину» – сказано в сообщении посольства в Twitter. Напомним, пираты напали на нефтяной […]

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