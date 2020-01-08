«Прямой акт войны»: заговорили о катастрофических последствиях удара Ирана по США

Руководитель «Центра исследования Африки» Александр Мишин отметил, что США и Иран уже много лет находятся в состоянии конфронтации. В 2018 году Вашингтон признал Корпус стражей исламской революции террористической организацией. А несколько дней назад власти Ирана внесли Пентагон в список террористических структур.

В среду, 8 января, СМИ сообщили о том, что войска Ирана нанесли ракетный удар по объектам Соединенных Штатов на территории Ирака. Этот шаг стал ответом на убийство американскими войсками генерала Касема Сулеймани. Александр Мишин считает, что иранский обстрел является «прямым актом войны».

«Если до этого Тегеран наносил удары через своих приспешников «Хезболла» и «Ансар Аллах» по союзникам США (Израилю и Саудовской Аравии), то теперь мы видим видоизменения давнего конфликта и прямое противостояние Ирана и США. Итак, от proxy-war происходит переход к прямой борьбе двух сторон за контроль над Ираком», – заявил эксперт.

Руководитель «Центра исследования Африки» добавил, что Тегеран намерен полностью вытеснить военных США с территории Ирака. Америка, в свою очередь, пытается сдержать иранскую экспансию в регионе Ближнего Востока, а также защитить безопасность Израиля.

[email protected]: После многих лет страданий под гнетом Сулеймани сирийцы наконец-то могут отпраздновать его кончину благодаря решительным действиям Президента Трампа.

Улицы Сирии наполняются праздничными сладостями и раздаются голоса "Сулеймани больше нет".https://t.co/NwooloCCCt

— США по-русски (@USApoRusski) 7 января 2020 г.

«Перерастет ли противостояние в региональную войну – сейчас главная дилемма. Если так произойдет, то в конфликт будут втянуты многие стороны», – сказал Алексей Мишин в интервью Obozrevatel.com. По его мнению, в экономическом плане большие потери понесут азиатские страны – Индия и Китай.

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Последнее: Руководитель «Центра исследования Африки» Александр Мишин отметил, что США и Иран уже много лет находятся в состоянии конфронтации. В 2018 году Вашингтон признал Корпус стражей исламской революции террористической организацией. А несколько дней назад власти Ирана внесли Пентагон в список террористических структур. В среду, 8 января, СМИ сообщили о том, что войска Ирана нанесли ракетный удар […]