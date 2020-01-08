Посольство рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Ирак

Посольство Украины в Багдаде не рекомендует украинцам посещать Ирак. Об этом говорится в предупреждении украинской дипломатической миссии, опубликованном 8 января.

Украинцам рекомендуют воздержаться от поездок в Ирак в связи с обострением ситуации с безопасностью в этой стране.

«Украинцам, которые уже находятся в Ираке, Иракском Курдистане и так далее, рекомендуется проявлять повышенную бдительность и осторожность, избегать мест массового скопления людей», – указано в сообщении.

Ситуация в Ираке обострилась после убийства командира элитного подразделения иранского Корпуса стражей исламской революции «Аль-Кудс» генерал-майора Касема Сулеймани. Он погиб в ночь на 3 января в результате ракетного удара США по международному аэропорту Багдада.

В ночь на 8 января КСИР сообщил об обстреле американской авиабазы Аль-Асад в Ираке. Операцию, в ходе которой выпущены «десятки ракет», в Иране назвали «Мученик Сулеймани». Позже в Пентагоне проинформировали, что ракетному обстрелу подверглась также военная база в иракском городе Эрбиль.

После атаки на американские военные базы в Ираке КСИР пригрозил нанести удар по Дубаю в Объединенных Арабских Эмиратах и по Хайфе в Израиле.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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