В томительном ожидании: беременная Мила Йовович на прогулке с семьей

Весь декабрь Мила Йовович провела в приятных семейных хлопотах: ходила с дочерьми на каток, в кафе, вместе с ними нарядила красивую елку к Рождеству и также с семьей отметила Новый год. Еще одно событие в звездном семействе произойдет со дня на день — Мила станет мамой в третий раз. Но в ожидании ребенка актриса, похоже, не собирается сдавать позиций. Она все так же бодра, хотя и последние дни беременности даются ей с большим трудом. О чем свидетельствуют новые снимки папарацци.

Милу вместе с мужем Полом Андерсоном и старшей дочерью Эвер репортеры поймали во время прогулки в Беверли-Хиллз. Для семейного променада актриса выбрала расслабленный наряд — свободную футболку в полоску, джинсы и удобные ботинки на плоской подошве, которые, впрочем, не смогли скрыть сильных отеков на ногах.

Напомним, о своей беременности Мила Йовович объявила в августе 2019 года.

Опять «залетела». После того как 13 недель назад я узнала, что беременна, у меня возникли смешанные чувства — от полной радости до ужаса. Из-за моего возраста и потери последней беременности я не хотела слишком привязываться к этому потенциальному ребенку. Это было не очень весело, и последние несколько месяцев мы жили как на иголках, ожидая результатов тестов и проводя большую часть времени в кабинетах врачей. Слава Богу, все благополучно! И мы узнали, что нас благословили девчушкой! В любом случае желаю мне и моему ребенку удачи! Я посылаю вам много любви и буду держать вас в курсе моих успехов! —

написала Йовович в соцсетях.

Прошлая беременность закончилась трагически: два года назад Мила, снимаясь за границей, сделала экстренный аборт после преждевременных родов.

Аборт — сложный эмоциональный момент для женщины. Я сама пережила эту экстренную операцию два года назад. На пятом месяце беременности на съемках в Восточной Европе у меня начались преждевременные роды. Я сказала, что хочу находиться в сознании на протяжении всей процедуры, и это было одно из ужаснейших воспоминаний в моей жизни. Я до сих пор вижу кошмары. Я была одинока и беспомощна. Когда я думаю, что некоторым женщинам приходится делать аборты в худших условиях, у меня внутри все сжимается. Тогда я сделала паузу в карьере, месяцами изолировала себя, занималась садоводством, питалась здоровой пищей, ходила в спортзал каждый день — лишь бы не принимать антидепрессанты. Слава богу, я нашла выход из своего личного ада, но вспоминая, что я пережила, могу сказать, что аборт — это худший кошмар. Ни одна женщина не захочет пройти через это. Но мы должны бороться, чтобы наши права сохранялись. Чтобы мы могли иметь право чувствовать себя в безопасности, переживая такие моменты,

— написала Мила на своей странице в социальной сети.

Мила Йовович вышла замуж за режиссера Пола Андерсона в 2009 году после семи лет отношений. В 2007-м актриса родила дочь Эвер. С тех пор она стала принимать меньше предложений о съемках и как можно больше времени проводит с семьей. «Я счастлива быть «домашней мамочкой». Мир материнства удивителен», — говорила она в интервью, заявляя о своем желании как можно скорее родить второго ребенка. 1 апреля 2015 года задуманное осуществилось, у них с супругом родилась вторая дочь Дашиэль.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Весь декабрь Мила Йовович провела в приятных семейных хлопотах: ходила с дочерьми на каток, в кафе, вместе с ними нарядила красивую елку к Рождеству и также с семьей отметила Новый год. Еще одно событие в звездном семействе произойдет со дня на день — Мила станет мамой в третий раз. Но в ожидании ребенка актриса, похоже, […]