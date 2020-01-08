На фоне слухов о переезде в Канаду: Меган Маркл спешно покинула театр, покровительницей которого является

С тех пор, как принц Гарри отказался встречать Рождество вместе с бабушкой, королевой Елизаветой II, и вместе с Меган Маркл и сыном улетел в Канаду, не утихают слухи о том, что за океан Меган и Гарри могут перебраться насовсем. И сегодня Букенгемский дворец вынужден был признать: они не безосновательны — герцог и герцогиня Сассекские и впрямь рассматривают возможность переезда в Канаду и даже потенциально могут отказаться от своих титулов.

Гарри и Меган проведут довольно много времени в Канаде в течение следующих нескольких месяцев. И, вероятно, могут там остаться. Сейчас они обсуждают эту возможность и свои дальнейшие планы на будущее с членами королевской семьи. Это очень серьезный процесс, через который они должны пройти и к которому они собираются проявить уважение. Понятно, что Меган и Гарри идут по своему уникальному пути, но вместе с тем они много думают о том, каким будет для них будущее. Это мжет быть переезд в Канаду и даже отказ от титулов герцога и герцогини. Хотя, надеюсь, до этого не дойдет. Но прошлый год был для них очень тяжелым, —

подтвердил изданию The Sun Том Брэдби, автор документального фильма Harry & Meghan: An African Journey.

Сообщается, что в ближайшие недели Меган Маркл и принца Гарри будут чаще появляться на публике, исполняя королевские поручения. К примеру, пару часов назад герцогиню Сассексую видели, покидающей Национальный театр Лондона, покровительницей является. Эту почетную обязанность ей передала Елизавета II в январе 2019 года. До этого королева сама была покровителем Королевского национального театра на протяжении 45 лет. Но с появлением в семье звезда «Форс Мажоров, решили делегировать эту миссию Меган.

Для визита в театр Меган выбрала деловой стиль: черные брюки с завышенной талией, в которые была заправлена голубая рубашка, классические туфли-лодочки на высоком каблуке и черное пальтодо щиколоток, накинутое на плечи — все же в Лондоне сейчас прохладно, всего +12 градусов. Не известно, зачем Маркл приезжала в театр и как прошла встреча. Но папарацци, следившие за герцогиней, заверили, что Меган покидала здание в спешке.

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