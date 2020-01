Pink c мужем поздравили друг друга с датой свадьбы

Американская певица Pink в Instagram поздравила с мужа, мотогонщика Кэри Харта, с 14-й годовщиной брака и поделилась архивными снимками.

«Так много лет, так много причесок. (…) Я люблю нашу семью. Спасибо, что ходил передо мной, рядом со мной и иногда прямо за мной. Ты настоящий мужчина, Кэрри Харт», – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

So many years, So many hairstyles @hartluck…..We’ve been at this thing a long time, babe. It isn’t perfect, but I’m grateful it’s ours. I love our family. Thank you for walking in front of me, beside me, and right behind me at times. “You’re a real man, carey hart.” #agreetodisagree #fightnice #wehatethesamepeople #myrock #noonemakesmeangrierthanyou #butyouresuperhot

Публикация от P!NK (@pink) 7 Янв 2020 в 9:08 PST

Харт также обратился к жене в Instagram.

«14 лет женат на этой удивительной женщине. Я так горжусь жизнью, которую мы построили вместе. Мы оба приехали из разрушенных домов, но сделали выбор, усердно работать над нашими отношениями. И посмотри на нас сейчас! Два неудачника, когда мы встретились, мы выросли вместе и теперь у нас замечательная семья. Спасибо за то, что ты мой лучший друг (я знаю, что тебе это не нравится) и замечательная мама для наших диких детей. Я люблю тебя так сильно», – написал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

14 years married to this amazing woman. I’m so proud of the life that we have built together. Both of us came from broken homes, yet we made the choice to work hard at our relationship. And look at us now! Two misfits when we met, we have grown together and now have an amazing family. Thank you for being my best friend (I know you don’t like that), and amazing mother to our wild kids. I love you so much.

Публикация от Carey Hart (@hartluck) 7 Янв 2020 в 6:48 PST

У Pink и Харта двое детей: Уиллоу Сейдж родилась 2 июня 2011 года, Джеймсон Мун родился 26 декабря 2016 года.

Pink (настоящее имя – Алиша Бет Мур) родилась 8 сентября 1979 года в Абингтоне, штат Пенсильвания, США. Исполнительница обрела популярность в начале 2000 года. Успех ей принес альбом Can’t Take Me Home.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

