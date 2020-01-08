Сергей Шнуров посвятил шутливое стихотворение отечественным фильмам «Вторжение» и «Союз Спасения». Накануне исполнитель разместил соответствующую запись на своей странице в Instagram.
Сергей Шнуров проводит зимние каникулы в теплых краях. Недавно он поделился фотографией с отдыха. На ней рок-музыкант стоит на фоне пальм, одет в светлые шорты и полосатую футболку. Под снимком артист отставил стихотворение, в котором с иронией раздумывает о том, стоит ли ему немедленно возвращаться из отпуска в холодную Москву, чтобы посмотреть новые российские кинокартины, которые так сильно расхваливаются интернет-пользователями.
«Все в восторге! Пишут в новостях! Дети, взрослые, все рукоплещут стоя!…Пишут, Фильма лучше нет «Вторжения»! И «Союз Спасения» не хуже! Хоть беги бери билет назад.» — написал в иронической манере Шнуров.
В конце исполнитель попросил интернет-пользователей поделиться своим мнением по поводу данных киноновинок.
Напомним, что двадцать шестого декабря 2019 года состоялась премьера фильма Андрея Кравчука под названием «Союз спасения», а первого января в прокат вышел фантастический боевик «Вторжение», режиссёром которого выступил Фёдор Бондарчук.
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Последнее: Сергей Шнуров посвятил шутливое стихотворение отечественным фильмам «Вторжение» и «Союз Спасения». Накануне исполнитель разместил соответствующую запись на своей странице в Instagram. Сергей Шнуров проводит зимние каникулы в теплых краях. Недавно он поделился фотографией с отдыха. На ней рок-музыкант стоит на фоне пальм, одет в светлые шорты и полосатую футболку. Под снимком артист отставил стихотворение, в […]
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