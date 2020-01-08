Бюджетный смартфон Alcatel 3L получил 48-мегапиксельную камеру, мощную батарею и большой объём памяти

На мировом рынке смартфонов появился новый перспективный гаджет с мощной батареей и большим объемом внутренней памяти. При этом Alcatel 3L имеет 48-мегапиксельную камеру и является самым дешёвым в своем сегменте.

Китайская корпорация TCL, владеющая сразу несколькими брендами мобильной техники, представила миру новое бюджетное устройство. Смартфон, выпущенный подразделением Alcatel с индексом 3L получил уникальный для своей ценовой категории тройной объектив в 48, 5 и 2 мегапикселей, причем последний отвечает за макросъёмку.

Красочность и четкость изображений обеспечивает 6,2-дюймовый дисплей с разрешением 1520 x 720. Кроме того, у аппарата очень мощный аккумулятор на 4000 мАч, что позволит владельцам подобного устройства наслаждаться видео, музыкой, серфить интернет или общаться с друзьями долгое время, забыв о подзарядке телефона. Не менее впечатляет здесь и модуль памяти для хранения контента, вместимость которого составляет 64 гигабайта.

Оперативная память девайса тоже гораздо лучше, чем обычно устанавливают в бюджетные смартфоны, — 4 гигабайта. Дополняют ее чипсет MediaTek Helio P22, работающий на восьми ядрах, причем ОС в гаджете уже в десятой версии. И наконец, ценник устройства равен всего 155 долларам, что в переводе на российскую валюту составит примерно 9,5 тысячи рублей. На полках магазинов модель следует ожидать уже до конца марта текущего, 2020 года.

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