Власти Ирана назвали причиной крушения украинского лайнера возгорание двигателя

Boeing 737 «Международных Авиалиний Украины» упал сразу после вылета из аэропорта Тегерана из-за возгорания двигателя, сообщил преcc-cекретарь иранского министерства транспортного сообщения иранскому агентству IRNA.

Он также опроверг сообщения о возможном попадании в лайнер баллистической ракеты в ходе атаки на американские базы в Ираке: «Если бы самолет сбила ракета, то он бы взорвался в воздухе. Причиной крушения были огонь в двигателе и неудачная попытка пилота посадить судно», — пояснил преставитель ведомства Кассим Низами.

Всего на борту летевшего в Киев самолета находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа. Точный список пассажиров еще не публиковался: иранские власти сообщили, что большинство пассажиров были гражданами Ирана. Есть ли среди погибших россияне, неизвестно.

Источник: Новая газета

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Последнее: Boeing 737 «Международных Авиалиний Украины» упал сразу после вылета из аэропорта Тегерана из-за возгорания двигателя, сообщил преcc-cекретарь иранского министерства транспортного сообщения иранскому агентству IRNA. Он также опроверг сообщения о возможном попадании в лайнер баллистической ракеты в ходе атаки на американские базы в Ираке: «Если бы самолет сбила ракета, то он бы взорвался в воздухе. Причиной крушения были огонь в двигателе […]