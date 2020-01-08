«Как вам мой кадык?» Слава из «НеАнгелов» отдыхает на Бали

Участница украинской группы «НеАнгелы» Слава Каминская поделилась в Instagram снимками отдыха на Бали, на одном из которых запечатлена в купальнике, на втором – в кружевном пляжном кардигане.

«Судя по сторисам селеб, о Бали вам уже и так все известно. Обсудим более важную тему. Как вам мой кадык?» – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Судя по сторисам селеб * о Бали вам уже и так все известно * обсудим более важную тему * ‍ * как вам мой кадык ? *

Публикация от Babaslavka (@babaslavka) 7 Янв 2020 в 4:24 PST

Слава Каминская родилась 16 июля 1984 года в Одессе. С 2006-го она является участницей группы «НеАнгелы».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Участница украинской группы «НеАнгелы» Слава Каминская поделилась в Instagram снимками отдыха на Бали, на одном из которых запечатлена в купальнике, на втором – в кружевном пляжном кардигане. «Судя по сторисам селеб, о Бали вам уже и так все известно. Обсудим более важную тему. Как вам мой кадык?» – написала она. Посмотреть эту публикацию в Instagram Судя по сторисам селеб […]