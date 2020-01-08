«Как вам мой кадык?» Слава из «НеАнгелов» отдыхает на Бали

Участница украинской группы «НеАнгелы» Слава Каминская поделилась в Instagram снимками отдыха на Бали, на одном из которых запечатлена в купальнике, на втором – в кружевном пляжном кардигане.
«Судя по сторисам селеб, о Бали вам уже и так все известно. Обсудим более важную тему. Как вам мой кадык?» – написала она.
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Судя по сторисам селеб * о Бали вам уже и так все известно * обсудим более важную тему * * как вам мой кадык ? *
Слава Каминская родилась 16 июля 1984 года в Одессе. С 2006-го она является участницей группы «НеАнгелы».
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: Участница украинской группы «НеАнгелы» Слава Каминская поделилась в Instagram снимками отдыха на Бали, на одном из которых запечатлена в купальнике, на втором – в кружевном пляжном кардигане. «Судя по сторисам селеб, о Бали вам уже и так все известно. Обсудим более важную тему. Как вам мой кадык?» – написала она. Посмотреть эту публикацию в Instagram Судя по сторисам селеб […]
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