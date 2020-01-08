Захарова назвала удары Ирана свидетельством эскалации конфликта

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала удары Ирана по американским базам свидетельством эскалации конфликта, о которой предупреждало российское ведомство.
«В данном случае то, о чем мы говорили в начале, набирает обороты. А именно-эскалация. Как раз об этом мы и говорили», – сообщила Захарова в эфире радиостанции «Эхо Москвы», передает РИА «Новости».
Она отметила, что действия Вашингтона выходят за рамки существующей международно-правовой системы.
Напомним, в среду ночью Иран нанес удары по авиабазе США Айн аль-Асад на западе Ирака, а также по американскому военному объекту в Иракском Курдистане, недалеко от аэропорта Эрбиль.
Ответственность за атаку признал иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР). Лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал удары по американским базам в Ираке пощечиной для США.
Газета ВЗГЛЯД писала о влиянии ударов Ирана на отношения с США.
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